Червиченко — о «Химках»: не поддаётся никакому пониманию, что творят футбольные чиновники

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, что «Химки» не получат лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Ранее об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

«Не поддаётся никакому описанию и понимаю, что творят чиновники нашего футбола. Мы всё равно не поймём всей истории, связанной с «Химками» и со стыковыми матчами. Видимо, в регламенте есть дырки, которые каждый использует для себя. Странно, почему «Черноморец» не получил лицензию. Закулисье победило. Сделали так, как им надо», — сказал Червиченко в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.