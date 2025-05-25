Карпин объяснил, почему вызвал в сборную только одного игрока из чемпионского «Краснодара»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил с чемпионством «Краснодар», а также объяснил, почему вызвал в национальную команду на июньский сбор только вратаря «быков» Станислава Агкацева. В расширенном списке были также полузащитники «Краснодара» Александр Черников и Никита Кривцов.

– В первую очередь поздравляю «Краснодар» с победой в РПЛ. Это большое достижение для клуба и Сергея Николаевича Галицкого. Особенно рад за ребят, с которыми успел поработать в сборной. Надеюсь, «Краснодар» и дальше будет успешно воспитывать игроков для национальной команды.

– На этот сбор из команды-чемпиона вызван только вратарь – Станислав Агкацев. Думаете, празднование «золота» «Краснодаром» затянется до июня?

– В расширенном списке были также Черников и Кривцов. Но у Александра Черникова есть повреждение, ему потребуется небольшая операция, поэтому вызывать его не было смысла. Никита Кривцов не попал в окончательный состав, так как на его позицию в центре поля вызваны другие игроки, — приводит слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.

В рамках сбора команда Карпина встретится с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).

Материалы по теме Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Нигерией и Беларусью

Как сборная России играет при Карпине: