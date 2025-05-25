Орещук: ничего страшного с «Зенитом» не произошло, нужно сделать работу над ошибками

Бывший российский футболист, агент Роман Орещук высказался о втором месте санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Чемпионом России стал «Краснодар», который опередил сине-бело-голубых на одно очко.

«Ничего страшного с «Зенитом» не произошло, будут двигаться дальше. В год столетия давно никто ничего не выигрывал. Хотели и были рядом, но, как говорится, ударило снарядом. Питерцам нужно сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Шесть чемпионств подряд — огромная заслуга тренерского штаба и клуба», — сказал Орещук в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.