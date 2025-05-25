«Никто не забудет». Анчелотти опубликовал фото со всеми выигранными в «Реале» трофеями

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию с трофеями, выигранными им за время работы в «Королевском клубе». Сегодня, 25 мая, испанский гранд объявил о назначении Хаби Алонсо.

«Никто не забудет. Я не забуду», — написал итальянский специалист.

Фото: realmadrid.com

Анчелотти занимал должность главного тренера «сливочных» с 2013 по 2015 год и с 2021 года. За этот период под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок и Суперкубок Испании, три раза побеждал в Суперкубке УЕФА, выигрывал Межконтинентальный кубок, а также дважды выигрывал клубный чемпионат мира.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: