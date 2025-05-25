Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никто не забудет». Анчелотти опубликовал фото со всеми выигранными в «Реале» трофеями

«Никто не забудет». Анчелотти опубликовал фото со всеми выигранными в «Реале» трофеями
Комментарии

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию с трофеями, выигранными им за время работы в «Королевском клубе». Сегодня, 25 мая, испанский гранд объявил о назначении Хаби Алонсо.

«Никто не забудет. Я не забуду», — написал итальянский специалист.

Фото: realmadrid.com

Анчелотти занимал должность главного тренера «сливочных» с 2013 по 2015 год и с 2021 года. За этот период под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок и Суперкубок Испании, три раза побеждал в Суперкубке УЕФА, выигрывал Межконтинентальный кубок, а также дважды выигрывал клубный чемпионат мира.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android