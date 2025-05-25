Нобоа — о «Краснодаре»: для «Зенита» это по-новому — у клуба появился соперник

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа считает, что санкт-петербургский клуб станет сильнее после того, как ему не удалось выиграть РПЛ в нынешнем сезоне.

«Хочу сказать спасибо, что находился и играл в «Зените». Стадион команды вызывает особые чувства. Играл здесь два года, и такое ощущение до сих пор. Большое спасибо за такое приглашение.

Это хорошо, что «Краснодар» выиграл золото. «Зенит» уже сколько раз подряд был чемпионом! Сейчас появился соперник, который стал чемпионом. Это всё по-новому для «Зенита» и его футболистов — они будут сильнее», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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