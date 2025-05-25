Валерий Карпин может возглавить «Зенит» — источник

Главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить петербургский «Зенит» в случае возвращения в футбольный клуб Максима Митрофанова, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник.

«Несмотря на опровержения со стороны самого Митрофанова, в «Зените» не исключают его возвращения. Причём в более высоком статусе. При таком раскладе возможно назначение на пост главного тренера Валерия Карпина. У них сложились хорошие отношения. Немаловажно, что Карпин сможет чаще видеться с семьёй. Жена и дети в Таллине, добираться туда из Питера проще», — сообщил источник издания.

С октября 2022 года Митрофанов занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС). С 2007 по 2017 год Митрофанов работал в «Зените» в качестве генерального директора.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. На первой строчке расположился «Краснодар», заработавший 67 очков в 30 турах. «Зенит» покинул Фонбет Кубок России на стадии финала Пути РПЛ, уступив ЦСКА (2:2, 3:4 пен.).

Как сборная России играет при Карпине: