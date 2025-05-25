Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анюков обратился к болельщикам «Зенита» после матча легенд в честь столетия клуба

Анюков обратился к болельщикам «Зенита» после матча легенд в честь столетия клуба
Александр Анюков
Комментарии

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков сделал обращение к болельщикам сине-бело-голубых после матча легенд в честь столетия команды. Победу в данной игре одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга, он переиграл ленинградский «Зенит» со счётом 3:1. Забитыми голами в составе петербуржцев отметились Анюков, Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

«Много чего вспомнили сегодня. Встретились со всеми друзьями, товарищами. Хочу ещё раз сказать спасибо руководству за организацию этой игры. Встретились все, кто играл. Спасибо болельщикам, что пришли на стадион в таком количестве поддержать нас», — передает слова Анюкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Материалы по теме
Сергей Семак — о втором месте «Зенита» в РПЛ: переживаем, но обязательно переживём
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android