Анюков обратился к болельщикам «Зенита» после матча легенд в честь столетия клуба

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков сделал обращение к болельщикам сине-бело-голубых после матча легенд в честь столетия команды. Победу в данной игре одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга, он переиграл ленинградский «Зенит» со счётом 3:1. Забитыми голами в составе петербуржцев отметились Анюков, Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

«Много чего вспомнили сегодня. Встретились со всеми друзьями, товарищами. Хочу ещё раз сказать спасибо руководству за организацию этой игры. Встретились все, кто играл. Спасибо болельщикам, что пришли на стадион в таком количестве поддержать нас», — передает слова Анюкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.