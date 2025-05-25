Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Абдулкадырова: у меня не укладывается в голове, что Джамала вызвали в сборную России

Отец Абдулкадырова: у меня не укладывается в голове, что Джамала вызвали в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Анвар Абдулкадыров, отец футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, высказался о попадании своего сына в итоговый состав сборной России на товарищеские матчи с Нигерий и Беларусью.

«Для самого Джамала шок, что он сыграл за ЦСКА четыре неполных матча и попал в сборную России. Многие футболисты играют долго и никак не могут попасть в национальную команду. У меня у самого не укладывается в голове. Я этого не ожидал. Думал, что Джамал будет сидеть на скамейке запасных в ЦСКА, ведь там есть Роша, Дивеев и Мойзес. Это серьёзные ребята, а он молодой и хрупкий. Но Николич в него поверил и выпустил.

Для нашей семьи радостно, что Джамала вызвали в сборную России. Все знакомые и родственники за ним наблюдают, постоянно звонят и поздравляют», — сказал Абдулкадыров в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

С Нигерией команда Валерия Карпина сыграет 6 июня, с Беларусью — 10 июня.

Материалы по теме
Эксклюзив
Первый тренер Абдулкадырова отреагировал на вызов молодого защитника в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android