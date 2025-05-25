Габулов: «Краснодар» провёл самый стабильный сезон, чемпионство абсолютно заслуженное

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов оценил первое в истории чемпионство «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. В субботу, 24 мая, «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России, эта победа принесла команде Мурада Мусаева чемпионство в борьбе с «Зенитом».

«Абсолютно заслуженное чемпионство «Краснодара». Именно они провели самый стабильный сезон по качеству игры и результату. Отмечу большое количество очков по сравнению с чемпионом прошлого сезона. Рад отдельно за Галицкого, он больше всех заслужил этот трофей.

Одно и то же на протяжении нескольких лет происходить не может, выиграть чемпионство не так просто. Конкуренция всегда есть, когда-то она больше, когда-то меньше. В этом сезоне был действительно высокий накал борьбы и уровень конкуренции, когда хорошо выступали не только «Зенит» и «Краснодар», но и другие клубы — ЦСКА, «Спартак». Но «Краснодар» и «Зенит» провели его намного лучше», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.