Владимир Габулов: Агкацев — лучший вратарь и один из лучших игроков сезона РПЛ

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов высказался о голкипере «Краснодара» Станиславе Агкацеве.

«Отдельно нужно отметить вратаря «Краснодара» Агкацева. Это первый его полноценный сезон, Станислав отыграл все матчи и выглядел отлично. Помимо ярких игр, я бы отметил его стабильность. Агкацев — лучший вратарь чемпионата и точно один из претендентов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ. Именно его игра позволила Краснодару весь сезон выступать так надёжно. Сломанный палец после отбитого пенальти — ярчайшее проявление его действий в борьбе за чемпионство», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» стал чемпионом России вчера, 24 мая, выиграв у московского «Динамо» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 3:0. Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков.