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Жирона — Атлетико, результат матча 25 мая 2025, счет 0:4, Примера 2024-2025

«Атлетико» разгромил «Жирону» в матче 38-го тура Ла Лиги, Сёрлот оформил хет-трик
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Завершился матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Атлетико». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. «Матрасники» одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Испания — Примера . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 Сёрлот – 68'     0:2 Лангле – 87'     0:3 Сёрлот – 90'     0:4 Сёрлот – 90+3'    

На 68-й минуте нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот забил первый гол в матче. На 87-й минуте защитник мадридцев Клеман Ленгле удвоил преимущество своей команды. На 90-й минуте Сёрлот оформил дубль, а на 90+3-й минуте забил свой третий мяч.

После этой победы в активе «Атлетико» стало 76 очков. Команда завершила сезон на третьем месте в таблице чемпионата. «Жирона» с 41 очком находится на 16-й строчке.

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