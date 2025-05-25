«Атлетико» разгромил «Жирону» в матче 38-го тура Ла Лиги, Сёрлот оформил хет-трик

Завершился матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Атлетико». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. «Матрасники» одержали разгромную победу со счётом 4:0.

На 68-й минуте нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот забил первый гол в матче. На 87-й минуте защитник мадридцев Клеман Ленгле удвоил преимущество своей команды. На 90-й минуте Сёрлот оформил дубль, а на 90+3-й минуте забил свой третий мяч.

После этой победы в активе «Атлетико» стало 76 очков. Команда завершила сезон на третьем месте в таблице чемпионата. «Жирона» с 41 очком находится на 16-й строчке.