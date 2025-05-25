Отец Абдулкадырова: Джамал привезёт бронзу РПЛ домой, но впереди ещё Кубок России

Анвар Абдулкадыров, отец 20-летнего защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, отреагировал на достижения своего сына в составе армейцев в нынешнем сезоне.

«Сейчас Джамал стал бронзовым призёром чемпионата России. Это большое достижение! Бронзовую медаль привезёт домой, уже тут есть золотая медаль молодёжного первенства. Но впереди ещё финал Кубка России», — сказал Абдулкадыров в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский клуб занял третье место, заработав 59 очков. В Суперфинале Фонбет Кубка России армейцы сыграют с «Ростовом» 1 июня.