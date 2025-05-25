Валерий Карпин назвал причину, по которой не вызвал в сборную России Игоря Дивеева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие защитника ЦСКА Игоря Дивеева в окончательном составе национальной команды на товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью.

– Также не вызван Игорь Дивеев, хотя казалось, что его место в обороне не вызывало сомнений. Почему?

– Причина — в его состоянии здоровья. Конец сезона, у игроков накапливаются небольшие повреждения, риск травм возрастает. Если вы следили, в ЦСКА Дивеев также не выходил на поле в некоторых последних матчах — ему давали передышку. Вызывать Игоря в условиях повышенного риска для его здоровья сочли нецелесообразным. Такая же ситуация – с Даниилом Фоминым, — приводит слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.

С Нигерией команда Валерия Карпина сыграет 6 июня, с Беларусью — 10 июня.