Форвард «Спартака» Угальде установил необычный рекорд в РПЛ в сезоне-2024/2025

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отметился голами в 11 матчах в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Все мячи были забиты с игры. В завершившемся сезоне больше нет ни одного футболиста с таким показателем. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Отмечается, что в шести из этих встреч именно мячи костариканского форварда становились победными. В последние годы достичь такой отметки удавалось только бывшему нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе минувшего года. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.