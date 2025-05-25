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«Спал плохо». Тренер «Краснодара» Мусаев — о ночи перед чемпионским матчем

«Спал плохо». Тренер «Краснодара» Мусаев — о ночи перед чемпионским матчем
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как он пережил ночь перед чемпионским матчем команды с московским «Динамо» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Спал плохо очень. У меня был адреналин, каждые 40 минут — час просыпался, потом пытался опять уснуть. Не то чтобы нервничал, но у меня голова работала. И когда в голове постоянно какие-то мысли возникают, тяжело заснуть», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам розыгрыша чемпионата России сезона-2024/2025 «Краснодар» взял золотые медали первенства, команда набрала 67 очков. Это первое чемпионство в истории «быков».

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