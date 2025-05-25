«Спал плохо». Тренер «Краснодара» Мусаев — о ночи перед чемпионским матчем

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как он пережил ночь перед чемпионским матчем команды с московским «Динамо» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (3:0).

«Спал плохо очень. У меня был адреналин, каждые 40 минут — час просыпался, потом пытался опять уснуть. Не то чтобы нервничал, но у меня голова работала. И когда в голове постоянно какие-то мысли возникают, тяжело заснуть», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам розыгрыша чемпионата России сезона-2024/2025 «Краснодар» взял золотые медали первенства, команда набрала 67 очков. Это первое чемпионство в истории «быков».