«Атлетик» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетик» из Бильбао и каталонская «Барселона». Команды сыграют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч первого круга между этими командами завершился победой «Барселоны» со счётом 2:1.

«Барселона» уже обеспечила себе первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе каталонцев 85 очков после 37 матчей. «Атлетик» с 70 очками располагается на четвёртом месте.