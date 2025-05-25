«Атлетик» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00
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В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетик» из Бильбао и каталонская «Барселона». Команды сыграют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч первого круга между этими командами завершился победой «Барселоны» со счётом 2:1.
«Барселона» уже обеспечила себе первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе каталонцев 85 очков после 37 матчей. «Атлетик» с 70 очками располагается на четвёртом месте.
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