«Челси» продлил контракт с вратарём молодёжной сборной Англии

«Челси» объявил о продлении контракта с голкипером молодёжной команды Максом Мерриком. Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Новый договор игрока с лондонцами рассчитан до 2028 года. Футболист является основным вратарём «синих» в возрастной категории до 21 года. Помимо этого, в октябре он дебютировал за молодёжную сборную Англии. Меррик также находился в заявке на матчи нынешнего сезона Лиги конференций с «Ноа» и «Астаной». С января Макс выступает за «Хэмптон энд Ричмонд Боро» из Южной национальной лиги (шестой дивизион в системе английского футбола. — Прим. «Чемпионата») на правах аренды.