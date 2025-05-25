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Карпин — о невызове Миранчука в сборную: возможностей задействовать Алексея было бы мало

Карпин — о невызове Миранчука в сборную: возможностей задействовать Алексея было бы мало
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие полузащитника американской «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в окончательном составе национальной команды на товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью.

– В итоговом составе нет и Алексея Миранчука. Его тоже решили поберечь?
– Ему предстоит игра в чемпионате 1 июня. Таким образом, он мог бы прибыть в расположение сборной только 3-го числа. Плюс нужно учитывать время на восстановление после смены часовых поясов. Возможностей задействовать Алексея было бы немного. С учётом того, что на его позицию вызваны Глушенков, Гладышев и Обляков, решили дать ему возможность пропустить этот сбор, — приводит слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.

С Нигерией команда Валерия Карпина сыграет 6 июня, с Беларусью — 10 июня.

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