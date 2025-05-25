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Невилл — Амориму: Рубен, ты должен взять эту команду под контроль

Невилл — Амориму: Рубен, ты должен взять эту команду под контроль
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Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл призвал главного тренера клуба Рубена Аморима взять свою команду под контроль.

«Кто-то должен взять этот клуб под контроль, и, думаю, это должен быть главный тренер. Рубен, ты должен взять эту команду под контроль.

Микель Артета проделал большую работу в «Арсенале». С первого дня он задал клубу свои стандарты, внедрил систему тренерского состава, на протяжении всего времени он шёл вперед, и теперь у него за плечами пять лет, шесть лет.

Рубену Амориму нужно подумать о следующем сезоне, о том, как он попадёт в первую шестерку, как он фактически уничтожит половину состава, как он превратит его в динамичную команду, играющую в захватывающий футбол, из той команды, которую мы сейчас наблюдаем, и ему нужно подумать о том, какие игроки в этой раздевалке могут выполнить эту работу», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, перед последним туром АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 39 очков. Команда также проиграла в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» со счётом 0:1, упустив шанс квалифицироваться в Лигу чемпионов на будущий сезон.

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