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«Динамо» хочет назначить Карпина в конце июня. Тренер уже был в офисе клуба

«Динамо» хочет назначить Карпина в конце июня. Тренер уже был в офисе клуба
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В московском «Динамо» надеются назначить Валерия Карпина, возглавляющего сборную России, главным тренером клуба в конце июня. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Переговоры между сторонами проведены, обсуждаются детали, а главным препятствием остаётся позиция РФС по совмещению. Карпин уже был в офисе «Динамо», но пока окончательной ясности нет», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее о возможном назначении Карпина в стан бело-голубых сообщалось в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат».

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 56 очков и заняли пятое место. На первой строчке расположился «Краснодар», заработавший 67 очков в 30 турах.

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