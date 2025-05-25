Григорян: Мусаев переносит поражения как абсолютно здоровый ребёнок

Российский тренер Александр Григорян высказался о Мураде Мусаеве, возглавляющем «Краснодар», и заявил, что он переносит поражения как абсолютно здоровый ребёнок.

«Поверьте мне, этот парень поражения переносит как абсолютно здоровый ребёнок. У него абсолютно нормальная реакция, никаких критических аномалий не наблюдается, он очень быстро себя в порядок приводит.

Несколько раз мы общались с Мурадом через 15 минут после игры. Я как тренер, который всегда уделял этому внимание, могу сказать, что у него достаточно не просто крепкая психика, а уникальная. Противодействие стрессу — одно из его сильнейших качеств», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» стал чемпионом России вчера, 24 мая, выиграв у московского «Динамо» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 3:0. Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков.