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Экс-тренер «Реймса» и «Ланса» Уильям Стилл возглавил «Саутгемптон»

Экс-тренер «Реймса» и «Ланса» Уильям Стилл возглавил «Саутгемптон»
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Английский специалист Уильям Стилл назначен на пост главного тренера «Саутгемптона». Об этом сообщается на официальном сайте «святых».

Контракт специалиста с клубом рассчитан на три года. До этого Стилл возглавлял французский «Ланс», который финишировал на восьмом месте в Лиге 1, набрав 52 очка.

После отставки Ивана Юрича исполняющим обязанности тренера «Саутгемптона» стал Саймон Раск. Коллектив досрочно покинул высший дивизион английского первенства, заработав за один тур до конца чемпионата 12 очков. «Саутгемптон» примет участие в следующем розыгрыше Чемпионшипа.

На протяжении своей карьеры Стилл также работал в «Реймсе», «Стандарде» и других командах.

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