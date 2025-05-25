Арсен Адамов: сезон для меня удачный, но для «Ахмата» — нет

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий в составе «Ахмата» на правах аренды, подвёл личные итоги нынешнего сезона, а также высказался о выступлении клуба из Грозного.

«Я считаю, что хорошо провёл сезон. Получил очень много игрового времени, появилась уверенность и больше опыта. Сезон для меня удачный, но для команды — нет», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Адамов принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

По итогам 30 туров чемпионата России «Ахмат» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице и попал в зону стыковых матчей за право сохранения прописки в высшем дивизионе страны, в которых грозненцы сыграют с екатеринбургским «Уралом». Первая игра состоится 28 мая, ответная — 31 мая.