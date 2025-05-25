Газизов: запутался в стыковых матчах — логичнее, чтобы «Химки» заняли последнее место

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о ситуации с «Химками», которые не получили лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Ранее об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

«Честно говоря, я запутался в ситуации со стыковыми матчами. По-моему, все запутались. Если «Химки» лишили лицензии, логичнее, чтобы они заняли последнее место, а другая команда должна бы была подняться в турнирной таблице. Это было бы проще для всех! Но об этом нужно спрашивать руководителей нашего футбола. Я сказал своё мнение. Получается, эти команды сыграют стыки, а потом всё равно ещё будет решение бюро исполкома», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 30 туров чемпионата России «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице.