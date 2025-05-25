Мурад Мусаев: посвящаем победу Сергею Николаевичу Галицкому, ради этого он создавал клуб

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о разговоре с владельцем клуба Сергеем Галицким во время награждения команды золотыми медалями по итогам розыгрыша РПЛ сезона-2024/2025.

«У нас были схожие чувства. Мы не до конца понимали, что наконец это произошло. Просто поговорили. Мы уже очень много лет вместе, мы все счастливы. Думаю, что завтра-послезавтра мы окончательно поймём то, что произошло. И мы все, футболисты, тренеры, в первую очередь посвящаем эту победу Сергею Николаевичу. То, что он сделал для города, для клуба, трудно описать словами.

Были такие нервные моменты, когда люди говорили, что Сергей Николаевич заслуживает титула, а «Краснодар» его не дарит ему. Я отвечал таким людям, что мы хотим в 100 раз больше, чем вы, подарить Сергею Николаевичу чемпионство. Мы делаем всё возможное. И я рад, что это привело к титулу, «Краснодар» стал чемпионом, и весь стадион скандировал имя Сергея Николаевича. Он вышел и вручил медали. Уверен, что для него это большой день, ради этого он создавал команду», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».