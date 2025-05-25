Клопп приехал на матч «Ливерпуля», после которого пройдёт награждение за победу в АПЛ
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетил матч команды с «Кристал Пэлас» в рамках 38-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходит в эти минуты, на данный момент счёт 1:0 в пользу «орлов».
Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Перерыв
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Сарр – 9'
Фото: Michael Regan/Getty Images
Мерсисайдцы досрочно стали чемпионами Англии по итогам сезона-2024/2025, на данный момент в активе команды 83 очка. Это 20-й чемпионский титул «Ливерпуля» в элите английского футбола, что является рекордом.
Юрген Клопп руководил командой с 2015 по 2024 год. За это время «красные» выиграли чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.
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