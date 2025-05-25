«Горжусь каждым из нас». Защитник ЦСКА Дивеев — о завоевании бронзы в РПЛ

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев в своём телеграм-канале отреагировал на завоевание армейцами бронзовых медалей по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и обратился к болельщикам команды.

«Ура, армейцы! Спасибо за вашу поддержку в этом сезоне, вы — наш 12-й номер! Эта бронза — наша общая победа.

Мы закончили чемпионат на третьем месте, и я горжусь каждым из нас. Вперёд, только вперёд!» — написал Дивеев.

ЦСКА одержал победу над «Пари Нижний Новгород» (2:0) в матче 30-го тура РПЛ. Забитыми мячами отметились полузащитник Иван Обляков (с пенальти) и нападающий Артём Шуманский. Подопечные Марко Николича с 59 очками закончили чемпионат на третьей строчке в турнирной таблице.