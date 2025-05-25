Кассано: Индзаги не смог создать качественно более сильную команду

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Интера» Симоне Индзаги за итоговое положение команды в турнирной таблице Серии А. «Нерадзурри» заняли второе место (81 очко), пропустив вперёд «Наполи» (82 очка).

«Интер» спустил чемпионство в унитаз. Об этом часто говорили – у «Интера» 22 футболиста основного состава. Если убрать 11 стартовых игроков «Интера» и всех остальных команд и добавить ещё по 11, то «Интер» по-прежнему будет сильнейшим. «Интер» должен был взять скудетто и в нынешнем сезоне, но вместо этого уже третья ошибка за четыре последних года. Вся заслуга принадлежит «Наполи» и его тренеру (Антонио Конте. — Прим. «Чемпионата»).

Кто-нибудь, объясните мне одну вещь, связанную с Индзаги. За четыре сезона в «Интере» он брал всё меньше и меньше очков во второй половине сезона. Кто-то объяснит мне, почему «Интер» три раза проиграл чемпионат? Индзаги победил лишь один раз и лидировал с отрывом в несколько очков. Вина на самом «Интере» и его тренере – это какой-то ужас. Индзаги не смог создать качественно более сильную команду», – сказал Кассано в эфире Viva el Futbol.