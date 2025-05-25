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Карпин ответил на вопрос о разном психологическом состоянии игроков, приезжающих в сборную

Карпин ответил на вопрос о разном психологическом состоянии игроков, приезжающих в сборную
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о психологическом состоянии футболистов, приезжающих в расположение национальной команды.

– Игроки приедут в сборную в разном психологическом состоянии: кто-то завершил сезон успешно, кто-то разочарован. Как тренерский штаб учитывает эти различия?
– Когда команда собирается по ходу сезона, в неё тоже приезжают игроки после побед и поражений – кто-то в хорошей форме, кто-то после неудачных серий. В этом смысле принципиальных отличий между сборами во время чемпионата и после него нет. Мы не наблюдали проблем с психологией или с пониманием того, что в сборной – другая команда с другими задачами, подходом и соперниками.

Другое дело, что некоторым футболистам ещё предстоит финал Кубка России и стыковые матчи. Эти факторы тренерский штаб, конечно, учитывает – прежде всего, не с точки зрения психологии, а в плане графика подготовки и функционального состояния игроков, — приводит слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.

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