Карпин ответил на вопрос о разном психологическом состоянии игроков, приезжающих в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о психологическом состоянии футболистов, приезжающих в расположение национальной команды.

– Игроки приедут в сборную в разном психологическом состоянии: кто-то завершил сезон успешно, кто-то разочарован. Как тренерский штаб учитывает эти различия?

– Когда команда собирается по ходу сезона, в неё тоже приезжают игроки после побед и поражений – кто-то в хорошей форме, кто-то после неудачных серий. В этом смысле принципиальных отличий между сборами во время чемпионата и после него нет. Мы не наблюдали проблем с психологией или с пониманием того, что в сборной – другая команда с другими задачами, подходом и соперниками.

Другое дело, что некоторым футболистам ещё предстоит финал Кубка России и стыковые матчи. Эти факторы тренерский штаб, конечно, учитывает – прежде всего, не с точки зрения психологии, а в плане графика подготовки и функционального состояния игроков, — приводит слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.