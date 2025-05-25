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Агкацев рассказал, почему Кривцова остановили сотрудники ДПС после выезда со стадиона

Агкацев рассказал, почему Кривцова остановили сотрудники ДПС после выезда со стадиона
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, почему полузащитника «быков» Никиту Кривцова остановили сотрудники ДПС после выезда со стадиона клуба после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0). В этой встрече краснодарцы оформили чемпионство.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

— Последнии новости, что Кривцов выпил в раздевалке и его остановили сотрудники ДПС.
— Нет, неправда. Он вылез из люка, он не был за рулём. Из-за того, что из люка вылез, — сказал Агкацев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в СМИ появилось видео, на котором Кривцов общается с сотрудником ДПС после выезда с домашнего стадиона «Краснодара».

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