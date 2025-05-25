Агкацев рассказал, почему Кривцова остановили сотрудники ДПС после выезда со стадиона

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, почему полузащитника «быков» Никиту Кривцова остановили сотрудники ДПС после выезда со стадиона клуба после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0). В этой встрече краснодарцы оформили чемпионство.

— Последнии новости, что Кривцов выпил в раздевалке и его остановили сотрудники ДПС.

— Нет, неправда. Он вылез из люка, он не был за рулём. Из-за того, что из люка вылез, — сказал Агкацев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в СМИ появилось видео, на котором Кривцов общается с сотрудником ДПС после выезда с домашнего стадиона «Краснодара».