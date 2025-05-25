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Червиченко: в российском футболе закончилась эпоха полного доминирования «Зенита»

Червиченко: в российском футболе закончилась эпоха полного доминирования «Зенита»
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что в российском футболе закончилась эпоха полного доминирования «Зенита».

«В нашем футболе закончилась эпоха полного доминирования «Зенита». Конечно, питерцы не перестанут быть претендентами на чемпионство, но теперь это не команда, которая выигрывает всё и везде. Конкуренция возрастает всё больше. То, что «Зенит» в год столетия остался без ничего, — это хороший знак. В нашем футболе есть клубы, которые способны бороться вопреки.

Для меня как для бывшего руководителя «Спартака» приятно, что «Зенит» не обойдёт красно-белых по количеству чемпионств подряд. Мелочь, а приятно», — сказал Червиченко в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В субботу, 24 мая, «Краснодар» разгромил московское «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, эта победа принесла команде Мурада Мусаева чемпионство в борьбе с «Зенитом», который завершил сезон на втором месте.

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