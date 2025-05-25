У игрока «Реала» Вальверде выявили проблемы с поясницей из-за удара
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде испытывает проблемы с поясницей после удара в матче 38-го тура Ла Лиги с «Реал Сосьедад» (2:0). Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных».
Испания — Примера . 38-й тур
24 мая 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мбаппе – 38' 2:0 Мбаппе – 83'
«По результатам обследований, проведённых сегодня медицинской службой клуба, у полузащитника диагностировали люмбоишиалгию (болезненные ощущения в пояснице различной интенсивности, склонные переходить на ногу. — Прим. «Чемпионата»)» — говорится в заявлении клуба.
В нынешнем сезоне 26-летний Вальверде принял участие в 58 встречах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами.
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