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Вильярреал — Севилья, результат матча 25 мая 2025, счет 4:2, Примера 2024-2025

«Вильярреал» обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги
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«Вильярреал» переиграл «Севилью» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «жёлтой подводной лодки».

Испания — Примера . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
4 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Пино – 4'     2:0 Гейе – 8'     2:1 Соу – 29'     3:1 Баэна – 39'     4:1 Гейе – 53'     4:2 Мартинес – 85'    

Йереми Пино вывел хозяев поля вперёд на четвёртой минуте, Пап Гейе на восьмой минуте удвоил преимущество «Вильярреала». Джибриль Соу на 29-й минуте отыграл один мяч «Севильи», Алекс Баэна на 39-й минуте забил третий мяч команды из Кастельона, Гейе на 53-й минуте оформил дубль. Рамон Мартинес отличился на 85-й минуте.

«Вильярреал» финишировал на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, набрав 70 очков. «Севилья» заняла 17-ю строчку, заработав 41 очко.

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