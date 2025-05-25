«Вильярреал» обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги

«Вильярреал» переиграл «Севилью» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «жёлтой подводной лодки».

Йереми Пино вывел хозяев поля вперёд на четвёртой минуте, Пап Гейе на восьмой минуте удвоил преимущество «Вильярреала». Джибриль Соу на 29-й минуте отыграл один мяч «Севильи», Алекс Баэна на 39-й минуте забил третий мяч команды из Кастельона, Гейе на 53-й минуте оформил дубль. Рамон Мартинес отличился на 85-й минуте.

«Вильярреал» финишировал на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, набрав 70 очков. «Севилья» заняла 17-ю строчку, заработав 41 очко.