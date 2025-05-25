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Владимир Габулов назвал лучшего игрока прошедшего сезона РПЛ

Владимир Габулов назвал лучшего игрока прошедшего сезона РПЛ
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Бывший вратарь ЦСКА, московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов ответил на вопрос о лучшем футболисте по итогам розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Всегда лучшим игроком сезона должен признаваться тот, кто провёл ярко и стабильно весь чемпионат, влиял на игру своей команды, внёс весомый вклад в результат. Поэтому назову Джона Кордобу. Этот человек на протяжении всего чемпионата был заряжен на результат. Его дух, характер, стремление не сдаваться, биться и важные голы повлияли на результат «Краснодара», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем клубном сезоне Кордоба забил 13 голов и отдал семь голевых передач в 30 матчах.

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