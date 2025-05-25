Александр Соболев поздравил «Зенит» с юбилеем

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в телеграм‑канале поздравил футбольный клуб с юбилеем. Сегодня, 25 мая, сине‑бело‑голубые отмечают 100 лет со дня основания клуба. Игрок опубликовал забавное фото с одноклубниками с матча легенд в честь юбилея.

«Зенит»! С днём рождения», — написал Соболев, сопроводив пост эмодзи сердца голубого цвета.

Фото: Из личного архива Александра Соболева

Ранее Соболев вместе с одноклубниками посетил вираж «Зенита» на матче легенд в честь 100-летия клуба. Игра между командами завершилась победой «Зенита» Санкт‑Петербург со счётом 3:1.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. На первой строчке расположился «Краснодар», заработавший 67 очков в 30 турах.