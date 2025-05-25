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Газизов — о «Черноморце»: мы заранее вложили большие деньги в арену, даже не решив задачу

Газизов — о «Черноморце»: мы заранее вложили большие деньги в арену, даже не решив задачу
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о ситуации с новороссийским «Черноморцем», который не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Ранее об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

«Что касается ситуации с «Черноморцем», это не первый такой случай. Точно такая же ситуация была с «Оренбургом». Если брать аналогию с нами, мы заранее начали совершать все необходимые действия, то есть начали перестраивать «Анжи Арену». Мы вложили очень большие деньги в Fan ID и во всё остальное, даже не решив задачу. Да, мы рисковали, но в этом плане надо действовать заранее. Регламент чётко обозначает, какой должна быть арена. Почему у «Черноморца» не получилось договориться о стадионе в крае? Там же есть другие арены. Но, к сожалению, так бывает», — сказал Газизов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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