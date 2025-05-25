«Ко мне не было уважения». Лукас Вера высказался о руководстве «Химок»

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о руководстве подмосковного клуба. Ранее стало известно, что красно-чёрные не получили лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Нынешний сезон команда завершила на 12-м месте.

«Долги по зарплате? Об этом ничего не могу сказать. Ко мне не было уважения. Было сказано много слов, но обещания они так и не исполнили. Мы как профессиональные футболисты сделали свою работу — сделали всё, чтобы сохранить клуб в РПЛ. Это всё, что могу сказать», — приводит слова Веры «РИА Новости Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что подмосковные «Химки» до сих пор не выплатили «Оренбургу» 50 млн рублей за переход полузащитника Лукаса Веры.

Также в середине апреля 2025 года команда бойкотировала тренировки из-за задержек зарплаты. Ситуация с бойкотом тренировок игроками «Химок» разрешилась после визита на базу клуба президента РПЛ Александра Алаева. 18 апреля футболисты приступили к тренировочным занятиям.