«Поаккуратнее на машинах езди». Бубнов обратился к Смолову после чемпионства «Краснодара»

Бывший футболист Александр Бубнов обратился к нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову после чемпионства команды. В субботу, 24 мая, «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России, эта победа принесла команде Мурада Мусаева золотые медали.

«Я тебя прошу, только поаккуратнее на машинах езди. А то ты раз такую угробил и сбежал. За тебя переживаю, а не за машину», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории.

В нынешнем сезоне Смолов провёл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.