Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поаккуратнее на машинах езди». Бубнов обратился к Смолову после чемпионства «Краснодара»

«Поаккуратнее на машинах езди». Бубнов обратился к Смолову после чемпионства «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов обратился к нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову после чемпионства команды. В субботу, 24 мая, «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России, эта победа принесла команде Мурада Мусаева золотые медали.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Я тебя прошу, только поаккуратнее на машинах езди. А то ты раз такую угробил и сбежал. За тебя переживаю, а не за машину», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории.

В нынешнем сезоне Смолов провёл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
«Играли только для того, чтобы осуществилась мечта Галицкого». Первые эмоции «Краснодара»
«Играли только для того, чтобы осуществилась мечта Галицкого». Первые эмоции «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android