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Ноттингем Форест — Челси, результат матча 25 мая 2025, счет 0:1, АПЛ 2024-2025

«Челси» победил «Ноттингем Форест» и выступит в Лиге чемпионов в новом сезоне
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Завершился матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Челси». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Челси» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон
0:1 Колуилл – 50'    

На 50-й минуте отличился защитник «Челси» Ливай Колуилл. Ему ассистировал Педру Нету.

«Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 65 очков за 38 матчей. «Челси» обеспечил себе место в Лиге чемпионов вне зависимости от параллельных результатов, заработав 69 очков. Команда заняла четвёртое место. Чемпионом Англии досрочно стал «Ливерпуль» (84).

Турнирная таблица АПЛ
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