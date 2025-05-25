«Челси» победил «Ноттингем Форест» и выступит в Лиге чемпионов в новом сезоне

Завершился матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Челси». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Челси» одержал победу со счётом 1:0.

На 50-й минуте отличился защитник «Челси» Ливай Колуилл. Ему ассистировал Педру Нету.

«Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 65 очков за 38 матчей. «Челси» обеспечил себе место в Лиге чемпионов вне зависимости от параллельных результатов, заработав 69 очков. Команда заняла четвёртое место. Чемпионом Англии досрочно стал «Ливерпуль» (84).