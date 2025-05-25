«Брайтон» переиграл «Тоттенхэм» в заключительном туре АПЛ

«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «чаек».

Доминик Соланке на 17-й минуте реализовал пенальти и обеспечил лондонцам преимущество. Джек Хиншелвуд на 51-й минуте сравнял счёт, а на 64-й минуте оформил дубль. Мэттью О'Райли на 88-й минуте реализовал пенальти. Диего Гомес отметился забитым мячом на 90+3-й минуте.

Напомним, в матче первого круга победу со счётом 3:2 отпраздновали футболисты «Брайтона».

«Чайки» заняли восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 61 очко. «Шпоры» расположились на 17-й строчке, заработав 38 очков. Лондонцы смогли выйти в следующий сезон Лиги чемпионов как победители Лиги Европы.