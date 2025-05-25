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Тоттенхэм — Брайтон, результат матча 25 мая 2025, счет 1:4, АПЛ 2024-2025

«Брайтон» переиграл «Тоттенхэм» в заключительном туре АПЛ
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«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «чаек».

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Соланке – 17'     1:1 Хиншелвуд – 51'     1:2 Хиншелвуд – 64'     1:3 О'Райли – 88'     1:4 Гомес – 90+3'    

Доминик Соланке на 17-й минуте реализовал пенальти и обеспечил лондонцам преимущество. Джек Хиншелвуд на 51-й минуте сравнял счёт, а на 64-й минуте оформил дубль. Мэттью О'Райли на 88-й минуте реализовал пенальти. Диего Гомес отметился забитым мячом на 90+3-й минуте.

Напомним, в матче первого круга победу со счётом 3:2 отпраздновали футболисты «Брайтона».

«Чайки» заняли восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 61 очко. «Шпоры» расположились на 17-й строчке, заработав 38 очков. Лондонцы смогли выйти в следующий сезон Лиги чемпионов как победители Лиги Европы.

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