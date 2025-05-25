Роман Орещук назвал Марко Николича лучшим тренером этого сезона РПЛ

Бывший российский футболист, агент Роман Орещук назвал Марко Николича, возглавляющего ЦСКА, лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Футболисты ЦСКА вообще красавчики! Мне кажется, после зимней паузы это была лучшая команда РПЛ. Это не магия Марко Николича, а его работа привела к таким результатам. Лучшим тренером этого сезона назову Николича», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. По итогам сезона армейцы набрали 59 очков и финишировали на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали чемпионата.