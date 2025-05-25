«Арсенал» вырвал победу у «Саутгемптона» на 90-й минуте матча 38-го тура АПЛ

Завершился матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Саутгемптон» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Сент-Мэри» (Саутгемптон, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Игра завершилась вничью — 1:1.

На 43-й минуте защитник «Арсенала» Киран Тирни открыл счёт в матче. На 56-й минуте нападающий «Саутгемптона» Росс Стюарт забил ответный мяч. На 90-й минуте полузащитник лондонцев Мартин Эдегор забил второй гол в ворота хозяев поля.

После этой игры в активе «Арсенала» стало 74 очка. «Канониры» завершили сезон на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» закончил сезон на последнем месте, набрав 12 очков.