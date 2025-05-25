«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» в матче 38-го тура АПЛ

Завершился матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Игра завершилась победой хозяев — 2:0.
Первый гол в матче был забит на 76-й минуте. Отличился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло. На 87-й минуте Кристиан Эриксен удвоил преимущество манкунианцев, реализовав 11-метровый удар. Отметим, что «Астон Вилла» с 45+1-й минуты играла вдесятером после удаления голкипера Эмилиано Мартинеса.
После этой игры в активе «Манчестер Юнайтед» стало 42 очка. «Красные дьяволы» завершили сезон на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» расположилась на шестой строчке, набрав 66 очков.
- 25 мая 2025
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