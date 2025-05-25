«Ливерпуль» избежал поражения в матче АПЛ с «Кристал Пэлас»
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«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче 38-го тура английской Премьер-лиги. Команды не выявили победителя, встреча завершилась со счётом 1:1.
Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Сарр – 9' 1:1 Салах – 84'
Удаления: Гравенберх – 68' / нет
Исмаила Сарр на девятой минуте обеспечил гостям преимущество. У мерсисайдцев на 68-й минуте красную карточку получил Райан Гравенберх. На 85-й минуте Мохамед Салах сравнял счёт.
Напомним, в матче первого круга между этими командами победу отпраздновали футболисты «красных» со счётом 1:0.
«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии по итогам сезона-2024/2025, команда заработала 84 очка. «Кристал Пэлас» расположился на 12-й строчке, в активе у коллектива 53 очка. Помимо этого, «орлы» выиграли Кубок Англии.
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