Мохамед Салах — лучший бомбардир и ассистент АПЛ сезона-2024/2025

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги в сезоне-2024/2025. Египетский форвард забил 29 голов, сыграв 38 матчей. Отметим, что игрок мерсисайдцев также стал лучшим ассистентом лиги, отдав 18 результативных передач.

Ближайшем преследователем Салаха в бомбардирской гонке стал шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак, забивший 23 мяча. В списке лучших ассистентов АПЛ второе место также занял игрок «сорок» Джейкоб Мёрфи.

Египетский нападающий выступает за мерсисайдцев с 2017 года. За этот период он сыграл 401 матч во всех турнирах, в которых забил 245 голов и сделал 113 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.