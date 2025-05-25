«Ньюкасл» проиграл «Эвертону» в последнем туре АПЛ, но остался в зоне Лиги чемпионов

Завершился матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон. «Эвертон» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник гостей Карлос Алькарас с передачи Виталия Миколенко.

«Ньюкасл» заработал 66 очков после 38 игр и расположился на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» занял 13-е место. Команда набрала 48 очков за аналогичное количество встреч. Чемпионом Англии досрочно стал «Ливерпуль».