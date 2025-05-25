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Ньюкасл Юнайтед — Эвертон, результат матча 25 мая 2025, счет 0:1, АПЛ 2024-2025

«Ньюкасл» проиграл «Эвертону» в последнем туре АПЛ, но остался в зоне Лиги чемпионов
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Завершился матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон. «Эвертон» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Алькарас – 65'    

Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник гостей Карлос Алькарас с передачи Виталия Миколенко.

«Ньюкасл» заработал 66 очков после 38 игр и расположился на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» занял 13-е место. Команда набрала 48 очков за аналогичное количество встреч. Чемпионом Англии досрочно стал «Ливерпуль».

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