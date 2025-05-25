«Манчестер Сити» выиграл у «Фулхэма» в матче заключительного тура АПЛ

Завершился матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 2:0.

Полузащитник гостей Илкай Гюндоган открыл счёт на 21-й минуте матча. На 72-й минуте Эрлинг Холанд реализовал пенальти и удвоил преимущество «Манчестер Сити».

«Фулхэм» заработал 54 очка после 38 игр и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» занял третье место. Команда набрала 71 очко за аналогичное количество встреч. Чемпионом Англии досрочно стал «Ливерпуль».