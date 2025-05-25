Победитель Лиги Европы «Тоттенхэм» занял 17-е место в чемпионате Англии

Лондонский «Тоттенхэм», ставший победителем Лиги Европы УЕФА в нынешнем сезоне, завершил сезон английской Премьер-лиги на 17-м месте. Подопечные Ангелоса Постекоглу набрали 38 очков.

Напомним, финальный матч Лиги Европы, в котором «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) и стал победителем еврокубкового турнира, состоялся в среду, 21 мая. Благодаря этой победе «шпоры» в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов УЕФА. Единственный гол в матче забил полузащитник Бреннан Джонсон после передачи Папе Матара Сарра на 42-й минуте.

Отметим, что этот трофей стал первым для клуба с 2008 года.