Результаты матчей АПЛ сезона-2024/2025 25 мая

Сегодня, 25 мая, в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025 прошли 10 матчей в рамках 38-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:
Результаты матчей чемпионата Англии 25 мая:
«Вулверхэмптон» — «Брентфорд» — 1:1;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:4;
«Саутгемптон» — «Арсенал» — 1:2;
«Ноттингем Форест» — «Челси» — 0:1;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» — 0:1;
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 1:1;
«Ипсвич Таун» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:3;
«Фулхэм» — «Манчестер Сити» — 0:2;
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 2:0;
«Борнмут» — «Лестер Сити» — 2:0.
По итогам розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 чемпионом страны стал «Ливерпуль», команда заработала 84 очка. На втором месте с 74 очками расположился «Арсенал». На третьей строчке финишировал «Манчестер Сити» (71 очко). В нижней части таблицы расположились «Лестер Сити» (25 очков), «Ипсвич Таун» (22 очка) и «Саутгемптон» (12 очков).