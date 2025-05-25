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Сергей Семак ответил, как поздравил Мурада Мусаева с чемпионством «Краснодара» в РПЛ

Сергей Семак ответил, как поздравил Мурада Мусаева с чемпионством «Краснодара» в РПЛ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как поздравил Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар», с чемпионством в Российской Премьер-Лиге.

«Мы с Мурадом знакомы. Когда страсти немного улеглись, через час-полтора после матча позвонил и поздравил с чемпионством. Это спорт. Со своей стороны мы старались сделать всё, чтобы порадовать своих болельщиков. «Краснодар» оказался удачливее, набрал больше очков. Ничего особенного я не сказал Мусаеву. Обычные поздравления — то, что можно сказать в таком случае», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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